Ardelenii au primit vizita covăsnenilor vineri seară, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al SuperLigii României, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.



La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Dan Petrescu a smuls un rezultat de egalitate, după un final de foc în care CFR Cluj a revenit de la 1-3.



Dan Petrescu a reacționat imediat după CFR Cluj - Sepsi OSK



După meci, Dan Petrescu a vorbit despre evoluția elevilor săi. A mărturisit ce le-a spus elevilor săi la pauză, dar și că trebuie să mai lucreze pe partea defensivă.



”Și mie mi-a plăcut meciul. Prima repriză... Nu mai înțeleg fotbalul, chiar nu mai înțeleg. Sincer. Avem probleme cu norocul mari de tot. În prima repriză echipa a jucat bine. A presat, a atacat. Nu am avut șansa să marcăm gol și primul șut pe poartă a fost mult prea ușor. La pauză le-am zis jucătorilor că sunt prea speriați.



Să se concentreze la meci că au jucat bine. Am făcut și două schimbări care au intrat bine. După care, au marcat imediat. Și fază fixă. Am stat o oră să exersăm și le-a ieșit lor! Noi am ratat multe ocazii azi la faze fixe. Toate golurile au fost marcate de cei care au jucat la CFR Cluj.



După care am marcat două goluri. Echipa a jucat. Avem cele mai multe goluri marcate. E clar că voiam să fim mai sus în clasament. Dar ne batem pentru un loc de play-off și suntem mulțumiți. Toată lumea pierde puncte. E un campionat strâns. Am pierdut mulți jucători. Înțeleg că lumea e mulțumită cu binele, dar mai sunt și momente când trebuie să fim alături de jucători și trebuie să-i susținem mai mult. Așa e la fotbal. Mergem înainte.



Sperăm să nu mai luăm goluri în deplasare deoloc și acasă să fim mai buni. Acasă atacăm mult. Am marcat cele mai multe goluri din campionat. Problema e la noi în defensivă. Nu e normal ca o echipă să aibă 3 șuturi 3 goluri. Dacă mai erau cinci minute, cred că marcam și golul victoriei”, a spus Dan Petrescu.



CFR Cluj - Sepsi OSK 3-3



Oaspeții au deschis scorul în prima repriză, în minutul 37, prin Marius Coman. În actul secund, Mohammed Kamara a restabilit egalitatea în minutul 52.



Denis Ciobotariu a readus-o pe Sepsi în avantaj în minutul 55, ca Florin Ștefan să ducă scorul la 3-1 în minutul 83 al meciului.



CFR Cluj a turat motoarele pe final. Virgiliu Postolachi a realizat ”dubla” (86', 90+3') și a smuls punctul pentru formația dirijată de Dan Petrescu.