"Dan a incercat sa-i umfle pe cei de la Astana, dar calificarea e normala! Speram sa trecem si noi de belgieni!" Declaratiile lui Hagi

Hag viseaza la intrarea in grupele Europa League. Primul adverar: Gent, care a scos-o din Europa acum 3 ani. In turul de la Gent, belgienii au invins Viitorul cu 5-0.

Hagi e bucuros dupa calificarea CFR-ului si spera sa-i calce pe urme prietenului Petrescu. Viitorul intra in Europa saptamana viitoare.

"Chiar daca Dan a incercat sa-i umfle putin, si pe dreptate, ca aveau niste rezultate in spate, nu era o echipa asa de puternica. Am simtit CFR-ul mai bun, stiam ca au capacitatea sa castige cu Astana. Vazand meciul, stiam ca are sanse foarte mari sa se califice. Bravo lui Dan, bravo jucatorilor. E o calificare normala, e totusi vorba de CFR si cred ca fotbalul romanesc e inca mai bun ca al lor. Sper sa ne calificam si noi in turul urmator, sa aducem puncte, sa fim acolo. Castigi meciuri, asta aduce incredere, entuziasm. Sa speram ca vom ramane cat mai mult timp. Am patit-o cu Gent acum 3 ani, sper sa fi invatat ceva", a spus Hagi.

Antrenorul Viitorului nu se gandeste inca la meciul din Europa League. Cere concentrare maxima pentru jocul cu Chindia, de vineri. Hagi a primit vesti bune de la medicii Viitorului: Steliano Filip a reluat antrenamentele si ar putea intra in calcule pentru echipa de start saptamanile viitoare.

"Lipsesc Dragus, Filip si Carlo Casap, sunt in recuperare. Lucrurile merg bine, speram sa vina cat mai repede cu noi. In rest, toti sunt bine. O sa trebuiasca sa rulam tot lotul, fiecare jucator sa aiba oportunitate. Nu am nimic decis, voi vedea maine ce hotarare o sa iau. Intalnim o echipa care a facut un fotbal bun, curajos in prima etapa. Au jucatori tehnici, mobili, trebuie sa avem un ritm de joc foarte bun ca sa-i depasim. Cele 3 puncte sunt foarte importante, sper sa avem din nou o prestatie foarte buna.

Chindia joaca bine, are un antrenor cu experienta, un fost mare jucator, cu experienta. O sa fie un meci dificil. O sa incercam sa-i desfacem, sa marcam. Sper sa facem un meci foarte bun. Aratam bine in acest start de campionat, avem cifre foarte bune, speram sa mergem pe aceeasi linie, cine intra in teren sa fie la inaltimea meciurilor de pana acum. Stiti ca eu mai fac unele lucruri, sa vedem acum daca o sa fac bine. Nu am decis. Filip a inceput antrenamentele, e bine, a dat si un test azi, e bine, e OK. Avem lot numeros, bun, trebuie doar putina rabdare. Avem meciuri, avem timp. E doar un inceput de campionat", a spus Hagi.