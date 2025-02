Ardelenii s-au deplasat la București în weekend pentru confruntarea cu roș-albaștrii din etapa #24 a SuperLigii României. La capătul meciului, FCSB și CFR Cluj au împărțit punctele.



Damjan Djokovic e categoric după FCSB - CFR Cluj: ”Nu e niciun secret”



După meci, Damjan Djokovic, fotbalstul lui CFR Cluj din august 2024, trecut și pe la FCSB, a ținut să puncteze faptul că gruparea roș-albastră are jucători de calitate și că ardelenii nu au știut să închidă partida în actul secund, după ce au deschis scorul.



”Cred că după prima repriză a fost un meci echilibrat. În a doua a fost mai deschis. Am condus. Și, din păcate, nu am condus și pe final. După cartonașul roșu cred că puteam să facem mai mult. Hai să spunem că un egal la ei acasă nu e rău.



Trebuie să gestionăm mai bine, mai ales când conducem. Doar că și astăzi s-au schimbat pozițiile.



Cred că noi, ca stil, nu prea dominăm niciodată. Mai ales la ei acasă. Știm ce jucători au. Nu e un secret că au jucători tehnici, buni. Am abordat bine prima repriză, am dat gol când trebuie, doar că nu am închis partida.



Personal, am ratat ocazii să luăm mai multe puncte. E un campionat echilibrat. Sunt echipe care dacă nu jucau atât de bine înainte, cum ar fi colegii noștri de la Cluj... E un campionat mai echilibrat. Noi avem experiență și trebuie să jucăm până la final.



(n.r. I-ai felicitat pe foștii tăi colegi pentru ce au făcut în Europa?) Da, bineînțeles. Au făcut o performanță istorică și merită să fie felicitați”, a spus Damjan Djokovic după meci.



După o primă repriză tăcută, cele două echipe au turat motoarele în actul secund. Louis Munteanu a deschis scorul, mai întâi, ca David Miculescu să restabilească egalitatea, ulterior. FCSB a jucat în 10 pe final, după eliminarea lui Florin Tănase.