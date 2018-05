Dai un ban, da' antrenezi in prima liga! Senzational: ce se intampla la o echipa din Liga 1

Echipa are o situatie financiara grea si ar putea fi vanduta din vara, daca scapa de retrogradare.

Orice ajutor e bine venit. Chiar si de la antrenorul principal! Marius Baciu chiar joaca in Misiune Imposibila la Juventus Bucuresti!

Fostul stelist a preluat-o in iarna pe Juventus, dupa o experienta in Liga a 3-a, ma tMagurele. Pentru a-si feri jucatorii de probleme cu banii, Baciu a acceptat chiar sa contribuie cu bani la bugetul clubului. Antrenorul si-a ajutat echipa sa supravietuiasca si asteapta finalul campionatului pentru a vedea daca-si mai poate recupera sau nu investitia. Conform surselor www.sport.ro, Juventus ar fi in negocieri cu mai multi potentiali cumparatori. Toti cei interesati asteapta insa concluzia play-out-ului pentru a vedea daca Juve continau sau nu in Liga 1.