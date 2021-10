Cuvinte de laudă pentru Gigi Becali: ”A fost mai deștept decât toți la un loc”

Recent, Dragomir a spus că Gigi Becali este cel mai bogat om din țară, iar acum a povestit că acesta se ruga de prieteni să îi cumpere terenurile. ”Nu cumpăram și pierdeam banii pe jocuri de noroc”, a recunoscut fostul președinte LPF.

„Gigi a fost mai deștept decât noi toți la un loc. El ne ruga pe toți să cumpărăm pământ și noi, proștii, nu cumpăram și pierdeam banii pe jocuri de noroc, și făceam alte tâmpenii. Pe toți ne ruga, dar dacă cumpăram și eu eram pricopsit!

Eu acum am doar pensie, dar muncesc mult. Munca te ține! Nu neapărat să dai cu sapa. Preocuparea, implicarea. Mai am de trăit vreo 15-25 de ani așa că… Gură spurcată am avut, dar n-am avut răutate în viața mea. N-am făcut rău la nimeni. Prieten sunt cu toată lumea, iar cel mai deosebit lucru este că sunt respectat”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit GSP.ro.

Dumitru Dragomir: ”Nu are nimeni atâta avere în țara asta”

”Gigi poate ține echipa (n.r. - FCSB) 20 de ani. A vândut acum un teren, cât vezi cu ochii. Am cumpărat și eu o părticică de acolo. A vândut unei societăți comerciale importante. Nu are nimeni banii lui, credeți-mă că știu ce spun. La banii pe care-i are ăsta.... Nu are nimeni atâta avere în țara asta. Eu spun din cunoștință de cauză”, a spus Dumitru Dragomir, la Ora Exactă în Sport.