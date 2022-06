Decizia instanței nu i-a fost favorabilă omului de afaceri. Cererea sa de eliberare a fost respinsă, astfel că acesta va rămâne după gratii, acolo unde se află din noiembrie 2020, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul transferului lui Mihai Costea de la Craiova la FCSB.

Adrian Mititelu va rămâne după gratii

„În temeiul art. 432 C.p.p., respinge contestaţia în anulare formulata de contestatorul Mititelu Adrian Marian împotriva d.p. nr. 1364/2020 a Curţii de Apel Craiova, ca nefondată Respinge cererea de suspendare a executării. În temeiul art. 275 alin 2 C.p.p. obliga contestatorul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru intimatul Preoteasa Gigel rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 15.06.2022”, se arată în decizia publicată de Curtea de Apel Craiova.

La începutul anului 2021, Mititelu a mai primit o lovitură. A fost condamnat într-un alt dosar de evaziune fiscală, la pedeapsa de cinci ani de închisoare cu executare.

„E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiție, este o condamnare făcută de mafia din justiție, deranjată de ce am făcut în acești ani. Am făcut fel și fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuție ordinară, fără nicio acoperire legală.

Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova și nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toți cei 39 de jucători au fost luați prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer”, a spus Mititelu, în 2020, după condamnare, la Digi Sport.