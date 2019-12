Cum petrece Uhrin in ziua de Craciun: "Pentru mine e foarte important asta!" Merge la Praga pentru a scapa de traficul din Bucuresti

Din articol Antrenorul si-a adus aminte si de perioada in care era copil si se apropia Craciunul

Dusan Uhrin petrece Craciunul alaturi de familia.

Antrenorul "cainilor" a asteptat cu nerabdare ziua de Craciun pentru a fi din nou alaturi de familia sa. Uhrin face Craciunul la Praga alaturi de cei dragi.

"Pentru mine este foarte important sa fiu cu familia pentru ca am o fiica mica si ma asteapta. In fiecare zi ma suna. Cateodata e greu, dar noi, antrenorii suntem obisnuiti asa si suntem egoisti. Sunt ok la Bucuresti. Imi lipseste familia si este foarte important pentru mine. Sotia ma sprijina mereu. Vrea sa lucrez mereu. Nu vrea nici sa stau prea mult acasa. Pentru mine este dezastru pentru ca daca stau mai mult de 3 luni acasa...studiez mult. Dar si lucrez insa la compania mea, insa nu imi place tipul asta de munca. Nu sunt om de afaceri, am doua companii. Un hotel, de care are grija tatal meu si o companie care vinde produse din Franta de care se ocupa sotia mea.

De Craciun vreau doar sa fiu cu familia mea. Ca mancare avem salata si peste. Imi plac sarmalele, pentru mine sunt cele mai bune. In Romania am vizitat Casa Poporului si Muzeul Satului, dar este o problema cu traficul, e un dezastru total", a spus Uhrin pentru sport.ro.

Antrenorul si-a adus aminte si de perioada in care era copil si se apropia Craciunul

"Imi aduc aminte ca aveam un brad si cand l-am aratat copiilor au inceput sa zambeasca pentru ca nu era impodobit. Nu era ca acesta de acum. Aveam un singur cadou sub brad in fiecare an. Imi aduc aminte de ce am primit in fiecare an pentru ca era un singur cadou. Sotia mea cheltuie prea multi bani pe cadouri si am 5 copii si sunt si bunic. Si ea cumpara cate ceva aproape in fiecare zi. Eu trebuie sa-i cumpar ei cadoul... si va fi doar unul. Cel mai frumos cadou pe care l-am primit a fost de la tatal meu, care venea din Anglia si mi-a cumparat o masina mica din lemn. Nu pot uita asta", a mai spus Uhrin