Cum i-a câștigat Iordănescu încrederea lui Becali: ”Asta a clarificat lucrurile”

Campion al României în sezonul precedent cu CFR Cluj, Iordănescu i-a câștigat încrederea lui Gigi Becali, care a ”controlat” în ultimele sezoane destinele echipei sale. Acum, patronul FCSB nu se mai implică la echipă, iar toate deciziile legate de lot îi aparțin lui Iordănescu Jr.

”În primul rând, cred că avem o comunicare bună și cred că înțelegerea inițială, faptul că fiecare parte a spus ce-și dorește exact, în ce e dispusă să se angreneze și în ce nu, a clarificat lucrurile.

Nu vreau să vorbesc despre trecut, despre colegii mei, siguri că de-a lungul timpului au fost antrenori buni și foarte buni la echipă, dar acum vorbim de o altă abordare.

Fiecare tehnician are filosofia lui. Eu am spus de când am venit că nu pot să schimb lucrurile de pe o zi pe alta. E nevoie de timp, de muncă, de foarte multă repetiție. Doar așa poți crea repere, automatisme, o altă mentalitate, mai competitivă, doar așa echipa poate să învețe și cum să gestioneze momente”, a spus Edi Iordănescu, pentru Realitatea Sportivă.

FCSB este pe locul trei după 11 etape în Liga 1, cu 21 de puncte, la nouă puncte distanță de liderul CFR Cluj.