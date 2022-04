FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul CFR-ului, grație reușitei lui Octavian Popescu (19 ani), din minutul 74. Astfel, victoria roș-albaștrilor i-a apropiat la 2 puncte de liderul Ligii 1, cu 5 meciuri rămase până la finalul campionatului.

Elevii lui Toni Petrea (46 ani) au știut să profite de avantajul numeric din minutul 43, când Susic (31 ani) a avut o intrare dură la Darius Olaru (24 ani) și a văzut direct cartonașul roșu. Mijlocașul FCSB-ului nu a mai revenit de la cabine, iar în locul său, a intrat Malcom Edjouma (25 ani).

În cele din urmă, la 12 ore după ce meciul s-a terminat, Gigi Becali (63 ani) i-a asigurat pe fanii clubului roș-albastru că Olaru are doar o contuzie, ci nu fractură.

„Aseară, ultima informație a fost că are o contuzie pe tibie. Eu am văzut că lovitura a fost pe tibie, dar având piciorul sus nu s-a făcut pârghia aia. I-am spus lui MM (n.r. - Mihai Stoica) că nu are fractură. El s-a dus la spital pentru că nu mai simțea piciorul, nu mai simțea nimic”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Iar în aceeași zi, GSP a publicat o fotografie cu piciorul mijlocașului central, unde încă se văd urmele de la crampoanele lui Susic.

sursă foto:gsp.ro.

Prezența lui Darius Olaru în următorul meci, cu Farul Constanța, pe 25 aprilie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, este incertă.

Clasament playoff