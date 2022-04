În ultima etapă, Rapid s-a distrat cu deja retrogradata Gaz Metan Mediaș, scor 8-0, iar giuleștenii sunt salvați matematic de la retrogradare, dar și favoriți pentru un loc la barajul pentru Conference League.

Adi Mutu a refuzat să înjure Steaua alături de galeria Rapidului

La finalul partidei, jucătorii Rapidului au mers să salute galeria, iar lor li s-a alăturat și Adrian Mutu. În momentul în care suporterii giuleștenilor au început să înjure rivala Steaua, antrenorul s-a oprit, a dus mâinile la spate și a zâmbit.

Gestul lui Mutu a fost felicitat de Basarab Panduru, care consideră că fostul decar al echipei naționale a procedat corect și a dat dovadă de respect pentru rivală.

"Eu cred că face bine. El, într-un fel, respectă pe toată lumea. 'Acum înjur pe FCSB, mâine mă puneţi să înjur pe altcineva. Dar dacă voi pleca de la voi, mă duc în altă parte şi ăia o să mă pună să vă înjur pe voi. Şi din respect pentru voi şi pentru toată lumea, nu o să înjur pe nimeni''.

Şi mie mi se pare foarte corect. Suporterilor dacă le explici, ei înţeleg că nu e ok. El a spus că se duce la orice echipă, n-am nicio treabă. Aşa că mâine se poate duce la Dinamo, de exemplu, şi o să-i înjure pe cei de la Rapid. Nu o să le convină. 'Stai, mă, că ai fost la noi. Cum ne înjuri?'.

Şi atunci preferă să nu înjure pe nimeni și a terminat. Mie mi se pare foarte corect", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Declarațiile lui Adrian Mutu după victoria clară cu Gaz Metan Mediaș

Duelul din Giulești a bifat a șasea victorie a lui Adrian Mutu pe banca tehnică a Rapidului, antrenorul având un procentaj de 100%. Tehnicianul a vorbit despre meciul câștigat, pe care l-a numit drept un 'test'.

„Mincinoasă nu e victoria. Era un test de maturitate, așa cum am spus la început, trebuia să abordăm meciul cu seriozitate și să nu ținem cont că avem în față o echipă de copii, cred că a fost un test, trecut de echipă cu brio, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, urmează un meci cu un adversar puternic.

Mă simt bine, nu contează cu cine joc, pentru mine e important să câștig. Tocmai, pentru că e ușor, la ce înseamnă mișcările noastre și fluiditatea jocului, să se termine și cu acțiuni de poartă importante. Am avut și meciuri cu adversari mai slabi cotați, dar am câștigat și meciuri cu adversari de nivel înalt. Băieții merită felicitați pentru atitudinea avută de când am venit pe bancă.

V-am spus, e o echipă de copii care nu au experiență în Liga 1, se vede asta, s-a văzut și astăzi. Reușesc să vadă și ei cum e atmosfera, cum e nivelul și să îi motiveze să ajungă în Liga 1, la nivel înalt.

Matematic, în momentul ăsta avem 13 puncte față de Chindia, ne face să fim prima echipă care se salvează. Cred că mai sunt meciuri, atât noi, avem după Sepsi meci cu Chindia, FCU și Mioveni, echipe incomode. Obiectivul personal e meci cu meci, o iau ușor-ușor, mă gândesc la fiecare meci în parte.

Merită felicitat publicul, întotdeauna cred că a fost alături de echipă în Giulești și în momente mai grele, e o bucurie să vezi că echipa joacă”, a declarat Adrian Mutu la finalul partidei.