Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul 28 din Superligă. Chindia Târgoviște și FCU Craiova au împărțit, astfel, punctele, iar oltenii au ratat șansa să se apropie de Sepsi OSK în clasament, ultima formație aflată pe loc de play-off.

Cum a comentat Toni Petrea remiza de la Târgoviște: „În ultima perioadă am făcut asta”

Toni Petrea a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că nu se simte îngrijorat de faptul că echipa sa nu a reușit să smulgă un rezultat pozitiv în ultimele etape.

„Țin să apreciez efortul jucătorilor. Sunt bucuros că au ieșit întregi, să zic sănătoși. Este un cumul de factori. M-ați întrebat care e cheia și v-am spus, duelurile unu-contra-unu. Până la urmă, și un rezultat de egalitate e bun.

Se mai întâmplă să intri mai tare, să faci un fault peste limita regulamentului. Nu știu, poate uneori se face și exces de zel și se dau prea multe cartonașe. Nu mereu poți să joci bine. Noi, în ultima perioadă, cred că am făcut jocuri destul de bune. Dar, asta e istorie. Mai avem două jocuri din acest sezon regulat.

Nu mă îngrjiorează că nu am reușit să câștigăm în ultimele patru etape, pentru că am întâlnit adversari destul de buni. Ne luptăm până la final. Pentru mine, contează modul de abordare și atitudinea jucătorilor. Dacă am fi reușit să acumulăm un punct norocos, atunci poate mă îngrijoram”, a spus Toni Petrea după meci.

Chindia și FCU, în campionat

Echipa dirijată de Anton Petrea se află pe locul nouă în campionat, cu 31 de puncte după 28 de etape disputate. De cealaltă parte, trupa antrenată de Nicolo Napoli se situează pe șapte, cu 37 de puncte.

În următoarea etapă, Chindia Târgoviște se va duela cu CS Mioveni duminică, 5 martie, de la ora 13:00, iar FCU Craiova va primi vizita celor de la FC Botoșani sâmbătă, 4 martie, de la ora 17:00.