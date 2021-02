BREAKING NEWS | Pancu, in RAZBOI cu Iasul dupa meciul de la Craiova: "Ii blochez pe toti, am vazut ce caracter au!" Ce promisiune i-a facut lui Rotaru

Pancu s-a infuriat cand l-a vazut pe Mihalache in echipa de start a Iasului contra Craiovei.

Ii promisese lui Rotaru ca Mihalache, omul care l-a scos din joc pe Koljic in toamna, nu va fi folosit in meciul direct. Rotaru a fost de acord sa nu aduca la Comisia de Disciplina certificatul medico-legal care i-ar fi adus o suspendare mult mai mare de 6 etape lui Mihalache. Pancu e prieten cu patronul Craiovei si spune ca fostii sai sefi de la Iasi i-au cerut sa discute personal cu Rotaru pentru a-l convinge sa accepte reducerea suspendarii lui Mihalache.

"Lucrurile sunt scapate de sub control la Iasi in momentul de fata. Staff-ul meu a fost pozitiv, la ultimele meciuri am fost singur pe banca. Campionatul e lung, Poli arata foarte rau, dar sunt si multe cauze obiective pentru asta. M-a surprins ideea cu Andrei Cristea, am discutat cu el in perioada asta despre viitorul lui, mi-a dat de inteles ca nu vrea sa antreneze. A fost o anumita conjunctura, poate raspunde el mai bine la intrebarea asta. Am fost acolo cu sufletul, in primul rand. La ce conditii erau in vara, nu stiu cati s-ar fi inhamat la treaba aia. Am fost neplatiti din vara pana la Craciun cu totii.

Chiar si asa, am facut jocuri surprinzator de bune. S-au grabit cu demiterea asta a mea, sa nu regrete mai tarziu. In seara asta am fost foarte dezamagit. O sa-i blochez si n-o sa mai vorbesc niciodata cu ei, am trait cu niste oameni fara caracter. Sa va spun despre ce este vorba. La meciul tur, stiti ce s-a intamplat cu Mihalache. Am insistat sa nu depuna la comisii certificatul medico-legal.

Pana la urma, Mihalache a fost suspendat pentru perioada minima prevazuta. Cu actul ala depus, ar fi stat mult mai mult. Cand am plecat, i-am rugat doar sa nu joace Mihalache in meciul direct cu Craiova. Aveam o intelegere intre oameni, promisiunea e sfanta si e mai importanta decat un act. A inceput meciul, l-am vazut pe Mihalache in echipa. Asta imi da multe detalii despre oamenii de acolo. Nu exista Cristea, nu cred ca el a luat decizia! Cand conducatorul m-a rugat sa vorbesc sa nu depuna certificatul, el e raspunzator. Cei de la Craiova m-au sunat surprinsi. Ziceau ca daca ei isi dadeau cuvantul de onoare, jucau meciul in 10!", a spus Pancu la Digisport.