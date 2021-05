CSU Craiova - Clinceni, LIVE de la 18:30 | Oltenii sarbatoresc castigarea Cupei Romaniei in ultima partida din playoff

Urmarim si comentam impreuna partida pe www.sport.ro si pe facebook.com/sport.ro.

In ultima etapa din playoff, CSU Craiova si Clinceni se intalnesc intr-un meci care are miza doar pentru oaspeti, care cu o victorie vor incheia stagiunea pe 5-a pozitie, cea mai buna clasare din istoria echipei. Oltenii vin dupa victoria din finala Cupei Romaniei, cu Astra, 3-2, si se gandesc deja la sezonul urmator, unde vor sa atace titlul cu sanse reale, dupa cum a anuntat chiar antrenorul gruparii, Marinos Ouzounnidis.



Formatia patronata de Mihai Rotaru nu va mai putea pierde pozitia a 3-a, avand in acest moment 40 de puncte, 3 peste Sepsi, insa in caz de egalitate tot oltenii vor ramane pe 3, in timp ce Clinceni are 32 de puncte, un punct peste Botosani, ocupanta locului 6. Pe langa miza importanta pentru ilfoveni, un alt aspect trebuie luat in calcul. Academica are un palmares pozitiv in cele cinci intalniri directe cu Universitatea Craiova.

Clinceni a castigat doua meciuri, in timp ce oltenii s-au impus o singura data, iar doua jocuri s-au incheiat la egalitate. Mai mult, de la venirea lui Ouzounidis, Craiova nu a reusit sa marcheze contra Academicii in doua meciuri (0-0 si 0-1). Cicaldau, cu 11 goluri, este golgheterul gazdelor, in timp ce Chunchukov si Rusescu sunt cei mai buni marcatori ai Clinceniului, cu cate sase reusite.