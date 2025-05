Marius Șumudică s-a aflat în centrul mai multor controverse în acest sezon, iar Raul Rusescu s-a alăturat celor contestă anumite decizii ale tehnicianului.

"Când mă gândesc la jucători români U21, îmi aduc aminte de tinerii foarte buni de care îşi bate joc Rapidul. Aici mă refer la Grameni şi la Rareş Pop. Nu pot să înţeleg de ce ei nu joacă!

Sunt fotbalişti foarte buni care au produs şi tu îi ţii pe bancă. De exemplu, eu îl prefer pe Grameni în locul lui Keita. Problema cu Grameni este că el n-are loc în sistemul de joc al Rapidului...

Rareş Pop l-a ţinut pe Marius Şumudică în obiectiv. Fără punctele obţinute de el în meciurile cu Slobozia şi Poli Iaşi, era eligibil pentru încheierea contractului, pentru că se afla la mai mult de patru puncte distanţă de play-off. Pop chiar l-a ajutat", a declarat fostul internațional, potrivit gsp.ro.

Marius Șumudică, mesaj pentru Gigi Becali: "Să își țină promisiunea!"

Cu trei etape rămase de disputat din play-off, Rapid ocupă locul 5, cu 31 de puncte, patru sub Universitatea Cluj, care se află acum pe poziția care duce la barajul de Conference League.



Pentru a o devansa pe U Cluj, Rapid are nevoie de multe puncte în duelurile cu Dinamo, CFR Cluj și U Cluj, dar și de pași greșiți ai contracandidatelor. Șumudică speră ca Gigi Becali să se țină de cuvânt, iar FCSB să trimită cea mai bună echipă la fiecare meci, chiar dacă ar putea obține matematic titlul.



"Eu mai am trei etape de dus la capăt. Sunt focusat doar la ceea ce am făcut în astea trei etape. Trebuie cel puțin 7 puncte. Dacă am face 9, atunci cred că e clar că vom juca acel baraj. Avem șanse să urcăm și mai sus, dar depindem de rezultatele Craiovei.



Eu am zis că voi arbitra play-off-ul. Domnul Becali zice că îl arbitrează dânsul. Tot eu l-am arbitrat, până la urmă, pentru că am făcut egal la CFR și am bătut Craiova. Am ajutat involuntar FCSB. Sper să-și țină promisiunea și, până la sfârșit, FCSB să joace cu cei mai buni jucători și să se decidă totul pe teren", a spus Șumudică, la Fanatik.