Criticat de Gigi Becali, Dennis Politic nu a prins nici banca! Ce a spus jucătorul adus de la Dinamo

Aripa stânga din atacul „roș-albaștrilor” a recunoscut că îl admiră pe colegul lui de la FCSB, Vlad Chiricheș.

„Este un model şi un exemplu, pentru că îl văd cum se pregăteşte şi îl ştiu şi din perioada în care am fost la Cremonese. A fost o perioadă în care vedeam cât de profesionist este. Chiar nu puteam să înţeleg cum un jucător atât de profesionist ca el are atât de multe accidentări.

Asta arată că, de multe ori, este peste ceea ce încercăm să facem noi zilnic. Dar, cum am spus, e un exemplu prin felul în care se pregăteşte şi cum munceşte zi de zi.



I-am spus, eu cu Vlad mă ştiu din perioada în care am fost în Italia. Am prins acolo o lună, două împreună şi îl apreciez pentru simplitatea şi pentru caracterul pe care îl are, pentru că a realizat foarte multe în fotbal şi a ajuns la top, în Premier League, în Italia.



I-am spus că îl urmăream şi îmi aduc aminte şi de golul pe care l-a dat contra lui Ajax în Champions League. Mă bucur să pot să mă antrenez cu el în fiecare zi şi să pot să învăţ de la el”, a adăugat jucătorul FCSB-ului.