Cristi Borcea, ELIBERAT CONDITIONAT: "Am platit prejudiciul si penalizari!" Decizia magistratilor 

Judecatoria Sectorului 4 a admis cererea fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea de a fi eliberat conditionat din Penitenciarul Jilava.

"Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului condamnat de sub puterea MEPI nr. 132/2019 emis de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I Penal. (...) Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare”, se arata in minuta magistratilor Judecatoriei Sectorului 4.

Marti, Judecatoria Sectorului 4 a dezbatut cererea lui Cristian Borcea, insa magistratul care se ocupa de acest caz a amanat cu o zi pronuntarea unei solutii.

"Am participat in aceste cinci luni la cursuri si programe. Am platit prejudiciile, plus doua milioane euro penalitati. Am participat la toate cursurile si programele. Am fost vizitat de toti cei 9 copii. Am muncit non-stop in penitenciar", a spus Borcea in instanta.

Avocata acestuia, Alice Draghici, a declarat ca Borcea a executat 2.400 de zile de detentie, depasind fractia prevazuta de lege pentru a beneficia de eliberare conditionata, el avand 414 zile castigate prin munca.

"A fost staruitor in munca. A fost internat pentru monitorizarea afectiunii cardiace pe perioada de carantina. Dupa carantina, a fost transferat la Jilava si a cerut sa fie selectat la munca. Nu a fost sanctionat niciodata, fiind recompensat gradual cu vizite si parasirea penitenciarului. A urmat nenumarate programe socio-educative. Cea mai concreta dovada de regret este ca el a platit prejudiciul. Pastreaza legatura cu familia si a fost vizitat ori de cate ori a fost posibil de catre toti cei noua copii", a aratat avocata.

In replica, procurorul de sedinta a afirmat ca Borcea nu indeplineste conditiile pentru a fi eliberat mai devreme din penitenciar.

"Din punctul nostru de vedere, trebuiau evidentiate aspecte esentiale in ceea ce priveste staruinta in munca si reeducare. Timpul petrecut in detentie nu reprezinta pentru noi o dovada relevanta, avand in vedere numarul mare al infractiunilor. Nu rezulta din programul educational ca s-a remarcat in mod deosebit", a precizat procurorul.

Cristian Borcea are o condamnare de 7 ani si 6 luni inchisoare, rezultata in urma contopirii pedepselor primite in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si in dosarul transferurilor din fotbal.