Cristi Balaj îl propune pe Dan Petrescu la selecționată: ”Merită să fie la orice națională”

Actuala deținătoare a trofeului Ligii 1 este în căutarea unui nou trofeu, după un start de sezon umbrit de scandal, odată cu îndepărtarea lui Marius Șumudică. Dan Petrescu i-a luat locul, el fiind unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din istoria CFR-ului.

Cristi Balaj, președinte al CFR Cluj, consideră că Dan Petrescu ar trebui să fie o variantă pentru echipa națională, deoarece acesta are experiența necesară să gestioneze un lot experimentat.

"Am văzut doar discuții în spațiul media. Ce pot să spun e că ne bucurăm că am reușit să-l aducem pe Dan Petrescu la CFR înaintea celor de la Federație. Să fie dorit Dan Petrescu mi se pare un lucru normal. Dar dacă am ales să accept această poziție este și datorită lui Dan Petrescu, care mi-a promis că vom fi împreună timp de trei ani.

E greu să te opui în momentul în care cineva poate să reprezinte țara din care ești. Dar e un subiect delicat în acest moment. Ofertele trebuie să apară în mod oficial din partea Federației, dacă într-adevăr se dorește acest lucru. Un lucru este cert, Dan Petrescu este un antrenor care merită să fie la orice națională din fotbalul mondial", a spus Cristi Balaj, în cadrul unei conferințe de presă.