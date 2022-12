Cristi Balaj i-a dat replica lui Mihai Stoica, care a sugerat că arbitrii au ajutat-o pe CFR Cluj să câștige titlurile

Înaintea meciului direct a apărut și un duel al declarațiilor. Mihai Stoica a transmis câteva mesaje tăioase la adresa rivalei. Printre altele, managerul general al lui FCSB a spus că formația din Gruia are stadionul plin doar atunci când bucureștenii sunt adversari sau că la meciul de joi echipa lui Dan Petrescu va veni să se baricadeze, fără să aibă vreo intenție de a practica un fotbal spectaculos.

Cristi Balaj: "Ne interesează să nu primim gol contra lui FCSB"

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a răspuns punctual afirmațiilor făcute de Mihai Stoica și a început cu "baricadarea" la care s-a referit oficialul rivalei.

"În primul rând, pe noi ne interesează să nu primim gol. Bineînțeles, vom încerca și să înscriem, așa cum s-a întâmplat și în ultimul meci jucat pe Arena Națională contra lui FCSB, când s-au bucurat că ne-au egalat în ultimele secunde. Noi vom merge acum să obținem un rezultat bun. Nu suntem Real Madrid sau Barcelona, iar cu stilul nostru de joc am reușit să obținem victorii și contra celor de la Slavia Praga", a spus Balaj, la Digisport.

Cristi Balaj: "La meciurile importante am avut mulți spectatori acasă și în deplasare"

În ceea ce privește declarația lui Mihai Stoica conform căreia "CFR Cluj joacă aproape toate meciurile cu stadionul gol și e plin doar atunci când jucăm noi", Balaj a replicat: "La meciurile importante pe care le-am avut, am avut mulți spectatori acasă și în deplasare. Noi mai mereu avem spectatori mulți. Cu ajutorul lor am reușit să ne calificăm și în primăvara europeană. Datorită spectatorilor am câștigat și campionatul trecut".

Cristi Balaj: "Dacă în sezonul trecut nu existau greșeli de arbitraj, CFR era campioană cu mult timp înainte de ultima etapă"

De asemenea, Mihai Stoica a sugerat că CFR Cluj a fost avantajată clar de arbitri în ultimele sezoane, fapt care ar fi ajutat formația din Gruia să câștige cinci titluri consecutive în Liga 1. Oficialul lui FCSB s-a referit și la meciul FCSB - FC Voluntari 2-2, din penultima etapă a play-off-ului sezonului trecut.

Chiar dacă FCSB a fost dezavantajată la partida respectivă, Balaj spune că CFR Cluj ar fi fost campioană matematic cu mult timp înaintea acelui joc, dacă nu ar fi existat nicio greșeală de arbitraj.

"În campionatul trecut, în care noi am evoluat și în grupele Conference League, cu meciuri din trei în trei zile, dacă nu ar fi existat greșelile de arbitraj, campionatul ar fi fost tranșat și am fi fost campioni cu mult timp înainte de ultima etapă. Dacă nu ar fi fost greșeli de arbitraj, nu mai vorbeam de nicio finală (n.r - pentru titlu, cu FCSB). Ștergem greșelile care au fost în sezonul regular sau chiar și în play-off? Nu putem să le ștergem.

Campionatul nu se joacă doar în ultima etapă, ci are 40 de etape. Nu putem să ștergem cu buretele clasamentul pe care jurnaliștii l-au făcut legat de greșelile de arbitraj și în care nu am fost avantajați. Nu putem să vorbim de un singur meci. Este lipsă de fair-play față de jucători, care s-au calificat în Conference League anul acesta și au demonstrat că merită să câștige campionatul", a concluzionat Balaj.

Ce a spus Mihai Stoica

Cu câteva zile înaintea derby-ului, Mihai Stoica a lansat un atac la adresa celor de la CFR Cluj. Managerul general de la FCSB sugerează că formația din Gruia, campioană în ultimele cinci ediții, a fost avantajată constant de arbitrii în această perioadă, însă lucrurile ar urma să se schimbe din actuala stagiune, prima cu sistemul VAR implementat.

Oficialul vicecampioanei și-a amintit de meciul FCSB - FC Voluntari 2-2, din penultima etapă a play-off-ului precedent, când ilfovenii au egalat pe final și le-au interzis bucureștenilor finala cu titlul pe masă contra lui CFR Cluj.

"Acum, cu VAR va fi puțin mai complicat. S-ar putea să se întrerupă seria asta teribilă (n.r - de titluri câștigate de CFR Cluj). Seria asta știm cu toții cum s-a făcut. Nu suntem idioți!

Tocmai ce am avut finala campionatului trecut, care a fost negată de niște erori grave de arbitraj. Prima a lui Valentin Avram, care ne-a oprit să jucăm finala campionatului. Greșeală mare! Noi eram cu duba VAR pe margine. Sunt și cu VAR greșeli, dar mai puține", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.