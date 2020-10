"Suntem satui de comentariile lui!" Sorin Cartu a rabufnit dupa ironiile lui MM Stoica la adresa Craiovei! 

Universitatea Craiova a fost tinta ironiilor lui Mihai Stoica dupa meciul cu Dinamo.

Managerul general al celor de la FCSB a comentat arbitrajul favorabil craiovenilor dupa ce Horatiu Fesnic a dictat lovitura de la 11 metri in urma unui contact in careu intre Puljic si Constantin.

La finalul partidei, Sorin Cartu a comentat ironiile lui Mihai Stoica, spunand ca nu il intereseaza decat parerea specialistilor in arbitraj.

"Cred ca a fost penalty, dar cel mai bine asteptam parerea specialistului. Sa ne explice Craciunescu. In momentul in care un adversar face centura unui adversar, ne gandim ca a cazut nu stiu cum, trebuie sa se arbitreze cu cartea de fizica in mana.

Suntem satui de comentariile lui MM Stoica, nu ma intereseaza, nu-mi spune nimic, chiar daca-mi spune. Nu ma obosesc sa comentez ce spune el. Cand tu sari cu mine la cap si eu te imping in saritura, nu e fault. Trebuia sa-l lase pe Nemec sa dea cu capul", a declarat Sorin Cartu, potrivit DigiSport.

Universitatea Craiova a invins-o pe Dinamo cu 1-0 in urma golului marcat de Cicaldau din penalty. Oltenii au 7 victorii din tot atatea meciuri si sunt lideri detasati in clasamentul Ligii 1.