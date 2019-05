10 000 de oameni fac o atmosfera FABULOASA in Regie pentru promovarea Rapidului! Imagini DE SENZATIE

Rapid sarbatoreste revenirea in Liga a 3-a in fata unei asistente-record pentru liga a 3-a!

Aproximativ 10 000 de oameni sunt in Regie pentru Rapid - Oltenita! Echipa lui Pancu se ridica la nivelul asteptarilor. A facut 2-0 pana in minutul 25! Rapid nu vrea sa ramana prea mult nici in B. Isi propune sa joace in 2020 in Liga 1 pe noul Giulesti. Autoritatile promit ca stadionul va fi gata primavara viitoare.