Prima opțiune a atacantului bosniac a fost FCSB, iar toate semnele indicau că avea să semneze cu echipa patronată de Gigi Becali, însă, pe ultima sută de metri, Koljic a fost prezentat oficial la Rapid.

Viorel Moldovan: ”Profitând de precipitarea lui FCSB, am reușit să venim cu o propunere către el și Craiova!”

Finanțatorul lui FCSB a spus apoi că nu și l-a dorit cu adevărat pe Elvir Koljic, însă Viorel Moldovan, președintele lui Rapid, susține că giuleștenii au reușit să deturneze transferul.

Elvir Koljic a impresionat în Superliga României, însă în ultimii ani, cariera sa a fost marcată de numeroase accidentări. Din acest motiv, rapidiștii și-au luat măsuri de precauție și au inclus în contractul bosniacului mai multe clauze despre care Moldovan spune că sunt confidențiale.

”Da, într-adevăr, aveam nevoie de un atacant, de un om de gol, și eu sper ca Koljić să fie acest om de gol de care Rapid are nevoie, pe care ni l-am dorit. Analizam după meciul cu Slobozia, ținând cont de aspectul jocului, că am avut foarte multe situații de a marca, situația atacantului, și am avut anumite opțiuni.

Până la urmă, profitând și de, să zicem, precipitarea dintre Koljić și cei de la FCSB, am reușit să venim cu o propunere către el și Craiova și să-l aducem la Rapid. Cred eu că e un atacant marcator, un atacant foarte bun, tot timpul am apreciat calitățile lui. Sper eu să fie sănătos în primul rând – aici a avut el de pierdut – și să fie prolific pentru Rapid.

Există mai multe aspecte (n.r.: dacă există o clauza privind accidentările), dar nu aș vrea să le detaliez și să intru în amănunte și să vă spun de aceste chestiuni contractuale, pentru că sunt confidențiale. Mai sunt niște teste de parcurs de către el și sperăm că totul o să fie ok.

Nu cred că vor fi probleme din punct de vedere medical. Ne-am dorit un atacant care să vină cât mai repede, să fie disponibil, să cunoască campionatul și să se integreze în tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc. El joacă de mult timp în România și a fost o opțiune interesantă pentru noi”, a declarat Viorel Moldovan la Sptfm.ro.

