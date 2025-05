După remiza cu Dinamo, Marius Șumudică spunea că mai are doar două meciuri pe banca tehnică a lui Rapid, în condițiile în care șansele ca echipa să ajungă în cupele europene sunt destul de mici.

Victor Angelescu: ”Dacă am vorbit cu X, cu Y, astea țin de bucătăria noastră internă!”

Antrenorul giuleștenilor a făcut trimitere și la anumite zvonuri care l-au deranjat, cu privire la anumite negocieri purtate între cei doi acționari ai clubului, Dan Șucu și Victor Angelescu, cu anumiți antrenori care i-ar putea lua locul tehnicianului.

Întrebat despre declarațiile lui Șumudică și despre discuțiile avute cu alți antrenori, Angelescu, acționarul minoritar al lui Rapid, a mărturisit că încă speră ca gruparea din Giulești să ajungă în cupele europene, caz în care contractul lui Șumudică s-ar prelungi automat. Angelescu susține că el nu a negociat cu niciun antrenor, însă nu a negat că astfel de discuții au avut loc în ultima perioadă.

”Nu știu, eu nu vreau să comentez acest lucru. Atât timp cât mai avem șanse matematic, nu văd de ce nu am încerca să câștigăm aceste două meciuri. O să tragem linie la finalul sezonului și o să vedem ce facem, dar eu cred că trebuie să ne concentrăm să facem un meci bun cu CFR și să câștigăm. Nu se știe. Poate U Cluj nu o va bate pe Dinamo și atunci suntem iar la mâna noastră.

Cine a spus că nu pregătim următorul sezon? Cred că așa e normal, avem un contract, îl ducem la final, în acel contract există o clauză. În cazul în care Marius ar duce echipa în cupele europene, contractul se prelungește și cred că atunci ar fi altă discuție și din partea lui Marius, și din partea noastră.

Dacă Marius vrea să plece, nu poate nimeni să îl țină cu forța. Nici dacă noi nu am mai vrea ca el să stea, nu ar putea să rămână cu forța, dar cred că normal e să discutăm la finalul campionatului, în momentul în care vedem ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Chiar dacă șansele sunt mici să mai prindem cupele europene, ele există și, atât timp cât există șanse, nu văd de ce nu ne-am concentra să câștigăm meciul cu CFR și cel cu U Cluj. (...)

Eu personal nu am luat legătura cu niciun antrenor. Normal că în cazul în care Marius va pleca, își dorește să plece sau la final vom spune că vom schimba antrenorul, avem anumiți antrenori la care ne putem gândi, dar eu, cel puțin, nu am vorbit cu niciun antrenor să îi propun să vină la Rapid, pentru că eu încă cred că avem șanse și atunci nu pot să propun ceva atât timp cât vom intra în cupele europene și suntem sub contract cu alt antrenor, nu mi se pare logic.

Nu pot să vă răspund pentru altă persoană, eu am răspuns pentru mine. Noi, așa cum am declarat, dorim să ducem sezonul până la capăt și sunt convins că, în cazul în care pleacă Marius, vom avea soluții de antrenori și vom pune atunci, dar cât există șanse, eu vreau să sper. Sunt niște lucruri care, orice ar fi, oricum ar fi, nu ar trebui să le vorbim în presă, țin de bucătăria internă. Acum vreți să vă zic exact dacă am vorbit cu X, cu Y, astea țin de bucătăria noastră internă”, a spus Victor Angelescu la Digisport.

