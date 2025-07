Situația financiară de la Petrolul nu era una prea bună nici înainte de finalul întrecerii trecute, dar trebuie remarcat că de câțiva ani problemele persistă. Noul sezon de Superliga României se apropie, dar vine și acum cu informații deloc îmbucurătoare pentru fanii ”lupilor galbeni”, după cum a aflat Sport.ro.

Conducerea tot încearcă să găsească resurse și îi plătește cu întârziere pe jucători, și la două luni, chiar dacă a existat o perioadă, chiar și în stagiunea trecută, când o parte din lot nu a fost plătită de luni bune. Din informațiile obținute de Sport.ro, Petrolul nu pare că va rezolva aceste probleme în această vară, până la startul întrecerii de Superliga.

Petrolul se confruntă în continuare cu o situație fiananciară grea

Venirea unui nou investitor ar fi o adevărată minune, dar Petrolul ”a luat o gură de oxigen” din cedările lui Marian Huja, la Pogon Szczecin, și Mihnea Rădulescu, la Universitatea Craiova, de pe urma cărora a încasat aproximativ 800.000 de euro.

Petrolul tot încearcă să echilibreze balanța la nivelul datoriilor, dar rămâne de văzut cum va evolua situația în perioada următoare. Se pare că, în ciuda faptului că e o echipă iubită în orașul Ploiești, Petrolul nu beneficiază de un sprijin atât de mare din partea companiilor locale, chiar dacă ar putea contribui și cu sume mici de bani.

Petrolul, ”gură de oxigen” după cedările lui Huja și Rădulescu

Clubul nu a negat faptul că ar putea lua bani de pe urma anumitor cedări. A transmis faptul că orice jucător poate pleca de pe ”Ilie Oană” în schimbul unor prețuri care ar mulțumi, iar cedările lui Huja și Rădulescu au mulțumit conducerea, dar nici nu este în situația în care își permite să înceapă ”licitații” pentru jucători și să ceară mai mult.

”Situația financiară e la fel de grea, nu s-a schimbat nimic. Trebuie să vină cineva cu bani ca să se schimbe ceva. La ce se întâmplă acum în România... e jale mare, nici Consiliul Local Ploiești, nici Consiliul Județean Prahova nu pot ajuta.

Nu sunt bani, iar jucătorii, dacă încep să ’mârâie’, e greu! Foarte puține companii din oraș vin, din păcate, lângă club, deși Petrolul e o echipă iubită, care joacă în tribune cu mulți bani și oferă și expunere”, a spus o sursă Sport.ro despre situația de la Petrolul.

Mircea Bornescu spunea pentru Sport.ro că speră ca Petrolul să primească sprijin financiar

Mircea Bornescu, fost portar la Petrolul Ploiești, nu înțelege cum de nu vine cineva potent financiar să preia echipa, mai ales că vorbim de una de tradiție, cu mulți suporteri, dar și cu un stadion care oferă condiții moderne.

Fostul portar speră ca, până la urmă, la Petrolul să vină cineva care să poată să investească bani, să reușească să ducă formația din Ploiești pe culmile pe care a fost în urmă cu câțiva ani, când juca și în cupele europene.

”La Petrolul am avut echipă bună! Am fost norocos, am avut parte de jucători foarte valoroși pe unde am jucat. Și la Petrolul s-a creat o atmosferă extraordinară! Cu o oră și jumătate – două ore înainte de meciuri lumea venea către stadion, cu steaguri, cu eșarfe, era extraordinar!

Îmi pare rău și nu înțeleg cum de nu bine cineva să investească la Petrolul, să susțină echipa, să devină o forță, pentru că e un potențial foarte mare acolo! Este o echipă care are foarte mulți suporteri în străinătate, care poate vinde la capitolul marketing.

Nu înțeleg cum de nu vine cineva serios să investească acolo! E un potențial enorm!”, a spus Mircea Bornescu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, în martie 2025.

Petrolul a terminat pe locul 3 play-out-ul de Superliga

Clubul din Ploiești a terminat pe locul 3 în play-out-ul din Superliga României în stagiunea trecută, cu 31 de puncte, la egalitate cu locurile 4 și 5, UTA și Farul Constanța, dar la patru puncte de locul 2, Oțelul Galați, și la cinci lungimi de locul 1, FC Hermannstadt.

În play-out, Petrolul a acumulat trei victorii, două remize și patru înfrângerui, cu 10 goluri marcate și 10 primite!