FCSB si Rapid pe acelasi stadion? Ultima data cand s-a intamplat asa ceva a fost in urma cu 36 de ani: unde ar putea juca cele doua rivale

FCSB si Rapid ar putea imparti acelasi stadion.

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa mute FCSB pe stadionul "Arcul de Triumf" dupa ce acesta va fi gata pentru EURO 2020. Si rapidistii au acelasi gand.

Daniel Pancu a anuntat ca si Rapid vrea sa joace pe acelasi stadion. Pancu s-a plans in repetate randuri de terenul din Regie.



"Stiu ca lucrurile la stadionul Giulești merg mai greu decat in alta parte. Sigur va fi gata 'Arcul de Triumf' inainte. Cand va fi gata 'Arcul de Triumf', Rapid se va muta acolo pentru meciurile oficiale", a declarat Pancu pentru TelekomSport.

Daca cele doua echipe se vor muta pe stadionul "Arcul de Triumf" in 2020 ar fi o revenire in timp cu 36 de ani. Ultima data cand ros-albastrii si Rapid au impartit acelasi stadion a fost in sezonul 1983-1984.