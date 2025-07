Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză. Hromada a deschis scorul în minutul 7, iar Claudiu Petrila a dublat avantajul lui Rapid pe finalul primei părți.

Claudiu Petrila: ”Trebuie să rezolvăm asta pentru că va fi mult mai greu cu alte echipe!”

Claudiu Petrila s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, însă a transmis că giuleștenii trebuie să regleze problemele care apar în repriza secundă, când echipele adverse forțează și încearcă să marcheze pe contraatac.

Petrila a mărturisit că își dorește să ajungă alături de Rapid în cupele europene.

”Prima repriză a fost perfectă, am marcat de două ori, am ținut de minge, ne-am creat ocazii. În a doua parte, parcă am intrat puțin timorați, deși nu aveam motiv pentru că aveam 2-0 pe tabelă, dar e bine că nu am luat gol.

O echipă care s-a apărat pe două linii și a încercat să iasă pe contraatac. Trebuie să rezolvăm asta pentru că va fi mult mai greu cu alte echipe. De mult îmi doresc să dau și eu un gol cu poarta goală. Până acum nu am avut ocazia. Mă bucur pentru el, dar important e că am câștigat. Îmi doresc foarte mult, dar nu ăsta e obiectivul meu. Vreau să câștigăm un trofeu ca echipă și să jucăm în Europa.

Vom vedea pe parcurs, maturitate am avut și înainte, dar ne-a lipsit șansa, aveam ocazii, dar nu reușeam să marcăm. Acum am reușit să închidem meciul din prima repriză”, a spus Claudiu Petrila după meci.