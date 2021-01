Claudiu Niculescu a semnat si a fost deja prezentat oficial! S-a inteles cu Chiajna

Liber dupa despartirea de Mioveni, Claudiu Niculescu ramane in B.

A semnat cu Chiajna! Niculescu are primul antrenament la Chiajna luni, cand e programata reunirea lotului.

Desi avea ca obiectiv promovarea, Concordia e abia pe 17 (din 21 de echipe) in Liga 2. A castigat de numai 4 ori in 15 etape si tremura la retrogradare. In prima parte a campionatului, la Chiajna au antrenat Bratu si Costel Orac.

Claudiu Niculescu s-a despartit la finalul lui octombrie de Mioveni dupa numai cateva luni in functie. In locul sau a fost numit Alexandru Pelici.