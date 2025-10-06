Prestația celor două rivale l-a lăsat rece pe Marica, acesta fiind de părere că meciul a fost decis mai degrabă de momentele cheie, precum penalty-urile și eliminarea lui Cicâldău, decât de o calitate superioară a jocului.



"A fost un meci echilibrat, în care ambele echipe au arătat un fotbal sărac. Nu mi s-a părut cine știe ce", a spus Marica, potrivit GSP. Fostul fotbalist a continuat pe același ton critic, susținând că niciuna dintre formații nu a demonstrat că merită să fie principala favorită la câștigarea Superligii.



"Nu mi s-au părut a fi două echipe care se bat la titlu. Ambele au lacune și probleme. Încă nu putem spune că am văzut campioana. Nu poți spune «Gata, mă! Se vede. FCSB, chiar dacă e unde e, are cea mai bună echipă!». Și nici despre Craiova, care era pe primul loc, nu putem spune asta", a punctat fostul atacant.



Marica, nedumerit de o decizie a lui Mirel Rădoi

Unul dintre aspectele care i-au atras atenția în mod deosebit lui Ciprian Marica a fost decizia antrenorului oltenilor, Mirel Rădoi, de a-l lăsa pe banca de rezerve pe Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai curtați jucători din lot.



"Chiar mă întrebam care a fost schema. Se vorbea de milioane, de oferte. Și l-am văzut pe banca de rezerve. Baiaram e un jucător care are calitate. Dacă îl menajezi pentru că are oferte și nu vrei să se accidenteze, înțeleg. Altfel nu înțeleg", a adăugat el.



În ciuda tonului pesimist, Marica a găsit un jucător care s-a remarcat în derby-ul de duminică seară. "Dacă ar fi să remarc pe cineva, aș spune Nsimba. Îmi place. E un jucător bun. Are calitate, a dat la poartă și cu stângul și cu dreptul. A fost prezent în joc, s-a bătut cu adversarii", a încheiat Marica.



Partida dintre FCSB și Universitatea Craiova a fost decisă de un penalty transformat de Florin Tănase în minutul 39. Oltenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 58, după eliminarea lui Alexandru Cicâldău, iar gazdele au mai ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 78, prin același Tănase.

