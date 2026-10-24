Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova au cinci victorii din ultimele cinci partide și au pierdut, momentan, contactul cu restul formațiilor care se luptă pentru locurile fruntașe în Superliga României.

”Roș-albii” sunt lideri după 12 etape, cu 29 de puncte. Rapid este la două puncte în spate, iar Universitatea Craiova, cu 26 de puncte, completează podiumul.

Pantilimon: ”Dinamo are mult de câștigat” / Marica: ”Nu văd altă echipă”

Costel Pantilimon (40 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland și Nottingham Forest, a vorbit în termeni laudativi despre ce se întâmplă la Dinamo, liderul la zi din campionatul nostru.

„Dinamo are mult de câștigat din perspectiva clubului care are continuitate, stabilitate, arată bine pe toate fronturile și ar trebui să-și consolideze poziția de club care a schimbat puțin ideea în fotbalul românesc. Cred că, pentru Dinamo, e mult mai important să înțeleagă că au nevoie de consistență, de a păstra ideea asta de a obține puncte și, când prinde echipe care au probleme, să nu le ierte.

Craiova o să vină din spate. E o echipă care te poate pune în dificultate și să te bată oricând. Dinamo trece printr-un moment bun și trebuie să-l fructifice”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Ciprian Marica (41 de ani), fostul internațional, în prezent acționar la Farul Constanța, nu vede altă surpriză în lupta pentru titlu în acest sezon.

„Dinamo vrea și cred că și poate să câștige campionatul. Nu văd o altă echipă în afară de cele trei, Dinamo, Rapid și Craiova, care să se lupte la campionat anul ăsta”, a completat Marica.

Dinamo, Rapid și Craiova, meciuri grele în etapa #13

După parcursul perfect din ultimele cinci runde, primele trei clasate vor avea parte de câteva meciuri dificile. Rapid va întâlni FCSB pe Arena Națională, sâmbătă, într-un meci care va stabili, cel mai probabil, un record de asistență în acest sezon.

Duminică vine rândul lui Dinamo, în deplasare cu cei de la CFR Cluj, echipa pregătită de Marius Șumudică, iar Universitatea Craiova joacă luni și închide etapa la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi.