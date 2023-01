Ciprian Deac impresionează și la 36 de ani: „L-am văzut cum se antrena și am înțeles ce înseamnă un jucător de top!”

În acest sezon, Ciprian Deac (36 ani) a bifat deja 36 de meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, în care a reușit să marcheze 5 goluri și să ofere 11 pase decisive. Cu echipa din Gruia pe locul 2, cu 44 de puncte după 21 de etape, internaționalul român a plecat în cucerirea celui de-al optulea titlu de campion din carieră.

Ciprian Deac l-a impresionat pe Daniel Paraschiv

Randamentul lui Ciprian Deac nu este întâmplător. Daniel Paraschiv (23 ani) a mărturist că în scurta perioadă în care a fost la CFR Cluj a putut să-l vadă la treabă pe fotbalistul care a fost legitimat la Schalke 04. Mai mult, golgheterul lui FC Hermannstadt a învățat o lecție de la decarul lui Dan Petrescu (54 ani).

„Cel mai mult la CFR am încercat şi am învăţat să am o etică adecvată pentru că l-am văzut pe Deac cum se antrena şi am înţeles care e diferenţa între un jucător mediu şi un jucător de top.

Asta am încercat să implementez în viaţa mea, în stilul meu de antrenament. Până şi perioada de la CFR, scurtă şi fără reuşite, a fost una benefică pentru dezvoltarea mea”, a declarat Paraschiv pentru Orange Sport.

Ciprian Deac, după FCSB - CFR Cluj, 0-1: „Munca bate talentul!”

În penultimul joc din 2022, CFR Cluj a învins-o pe FCSB pe Arena Națională, 1-0, grație golului înscris de Rangelo Janga (30 ani). Iar la finalul partidei, liderul echipei din Gruia a ținut să precizeze că desfășurarea partidei a fost încă o dovadă că munca bate talentul.

„A fost o primă repriză în care noi am încercat să nu-i lăsăm să-și facă jocul, au jucători foarte periculoși, am încercat să stăm mult mai aproape de ei. Poate de asta nu am reușit să ținem de minge. Toți băieții s-au dăruit, s-a dovedit a nu știu câta oară că munca bate talentul.

Cred că doar două meciuri au fost mai spectaculoase, în rest au fost meciuri de luptă între două echipe bune. Să nu vă așteptați să fie spectacol la fiecare meci. Într-adevăr, se simte vârsta, încercăm să compensăm cu mai multă muncă, mai multă dăruire, mai multă sală.

Trebuie să fii foarte profesionist și în afara terenului, acolo cred că se face diferența. Viața de sportiv este foarte scurtă, dacă nu ai grijă te vei retrage foarte repede. Îmi place ceea ce fac, iubesc să vin la antrenament în fiecare zi, o fac cu mare plăcere”, a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.