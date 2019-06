Noi imagini din "casa Stelei"! Lucrarile de la stadionul Ghencea avanseaza

Stadionul Ghencea incepe usor, usor sa prinda contur.

Romania va gazdui patru partide la EURO 2020. Toate cele patru meciuri, trei din grupe si unul din optimi, se vor juca pe Arena Nationala. Pe langa stadionul central, Romania s-a angajat ca va pune la dispozitie nationalelor ce vor fi repartizate sa joace in tara noastra si patru stadione ce vor servi drept baze de antrenament.

Stadionul Ghencea va avea 31.900 de locuri, iar lucrarile de la stadion evolueaza.

La sfarsitul lunii martie, Gica Popescu a mers pe santierul din Ghencea pentru a vedea care este stadiul lucrarilor.

"Ma bucur ca au inceput lucrarile. Eu nu am mai fost aici de cand era stadionul in picioare. E putin ciudat sa vezi un santier in locul in care era vechiul Ghencea. Pentru noi, Ghencea era casa noastra. Toate meciurile le jucam aici. Am obtinut rezultate exceptionale. Pe mine ma incearca un sentiment de tristete pentru ca nu mai exista locul unde am obtinut atat de multe performante, dar sper ca noul stadion sa aduca cel putin la fel de multe rezultate cum am avut noi. Nu stiu daca actuala echipa nationala prefera Ghencea sau alte stadioane", a mai precizat fostul capitan al nationalei.

