Chindia Târgoviște - Farul Constanța, LIVE TEXT, de la 17:30. Revelația întâlnește liderul

Chindia Târgoviște este revelația campionatului după numirea lui Toni Petrea în funcția de antrenor principal. După sosirea fostului tehnician de la FCSB, dâmbovițenii au înregistrat cinci victorii și o remiză în Superliga.

Chindia Târgoviște - Farul Constanța, LIVE TEXT, de la 17:30

Chindia se află pe locul 11, cu 19 puncte, însă are un meci mai puțin disputat.

De partea cealaltă, Farul este lideru autoritar al Superligii, cu 40 de puncte strânse în 17 etape și o singură înfrângere. În ultimele opt meciuri, dobrogenii au obținut șapte victorii și au înregistrat o remiză, contra celor de la Rapid (1-1).

Farul Constanța a avut o misiune complicată contra Chindiei și în partida tur, când cele două formații au remizat, scor 0-0.

"Două echipe în formă care au făcut un fotbal bun, cu multe victorii în ultima perioadă. Moral bun și din partea noastră, și din partea lor. Obiectivul nostru e să ne impnem filosofia și să luăm cele trei puncte. Vrem să construim această mentalitate, să ne batem pentru fiecare meci și să aducem victoria la Constanța.

Nu va fi ușor, pentru că adversarul are calitate, i-a organizat foarte bine de când a venit. Chiar și cu Mihalcea au stat bine, am simțit asta la Constanța, când am făcut 0-0. Probabil nu erau așa de eficienți cum i-a făcut Petrea acum. A făcut lucruri extraordinare, i-a făcut să fie pragmatici", a spus Gică Hagi, înainte de meci.