Charalambous și-a lăudat jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la Buzău, chiar dacă terenul a fost acoperit cu zăpadă pe toată durata partidei.

Ce a spus Charalambous după Gloria Buzău - FCSB 0-2

Elias Charalambous a mai declarat că jucătorii lui sunt acum pregătiți să scrie istorie și să se califice în optimile UEFA Europa League:

"A fost uimitor spiritul pe care băieții l-au avut astăzi. A fost foarte greu să joace în această situație, pe acest teren. Pe un asemenea teren există un risc mare ca jucătorii să se accidenteze. Nu am cuvinte pentru ei, sunt de apreciat. Întotdeauna așteptăm ca rezervele să aducă un plus atunci când intră. Asta s-a întâmplat și azi. În prima repriză am avut și vântul împotriva noastră, ne-a pus probleme și acest lucru.

Sunt trei puncte foarte, foarte importante. Mergem înainte, luptăm în continuare. E foarte important să câștigi cât mai multe meciuri, mai ales pentru normal. Vrem să terminăm campionatul pe locul 1, înainte de play-off.



Acum putem vorbi de meciul cu PAOK. Mereu trebuie să ne concentrăm pe meciul următor, chiar dacă jucăm împotriva celor de la Buzău, sau contra lui PAOK. Va fi un meci mult mai greu la București, dar băieții mei au arătat că nu au nicio limită în Europa. Cu toții ne dorim să scriem istorie pentru acest club. Mereu am spus că trebuie să ne propunem ținte mărețe. O luăm pas cu pas. Trebuie să fim umili, să ne păstrăm picioarele pe pământ", a declarat Charalambous, la finalul meciului.

FCSB, victorie pe zăpada de la Buzău



Campioana s-a impus cu 2-0 pe terenul nou-promovatei Gloria Buzău, pe un gazon complet alb. În urma acestui rezultat, FCSB revine pe primul loc în campionat.



FCSB a înscris la Buzău după pauză. Oaspeții au dezamăgit în prima parte, dar s-au trezit la reluare. Florin Tănase a deschis scorul, în minutul 68, din penalty. Gele a fost aproape să înscrie la debut, în minutul 75, dar până la urma șutul său a generat autogolul lui Turda.



S-a terminat 2-0 pentru FCSB, care ajunge la 49 de puncte. Universitatea Craiova va încheia etapa pe locul 2, cu 48 de puncte. CFR Cluj completează podiumul, cu 47 de puncte. Elevii lui Dan Petrescu s-au încurcat astăzi la Iași, unde au remizat cu Politehnica, scor 1-1.



Clasament Liga 1



În etapa următoare, liderul FCSB va primi vizita rivalilor de la Dinamo. Se anunță un derby extrem de încins, având în vedere cât de strâns e clasamentul în zona de play-off.



Până la derby-ul cu Dinamo, FCSB va juca și returul cu PAOK Salonic din play-off-ul UEFA Europa League. Campioana a câștigat în tur, scor 2-1, astfel că are prima șansă pentru calificarea în optimi. Meciul retur va avea loc joi, pe Arena Națională.