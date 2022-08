CFR Cluj i-a oferit mai mult decât dublu, însă a ales FCSB! Basarab Panduru râde de Neluțu Varga

Gigi Becali a plătit Mioveniului 100.000 de euro în schimbul lui Bogdan Rusu, însă a fost la un pas să-l piardă pe atacant după ce pe fir a intrat și campioana CFR Cluj, care i-a oferit un salariu mult mai mare.

FCSB i-a propus lui Bogdan Rusu un salariu de 10.000 de euro, iar CFR Cluj a încercat să-l deturneze oferindu-i 25.000 de euro pe lună. Cu toate acestea jucătorul a ales să-și respecte cuvântul dat lui Gigi Becali și a mers la FCSB.

Basarab Panduru a avut o reacție ironică la adresa conducerii CFR-ului în momentul în care a aflat salariul pe care ardelenii i l-au propus lui Bogdan Rusu.

„Pe cine să vinzi de la CFR? Pe Petrila în faţă, la cine să te gândeşti? Vrei să câştige campionatul şi să vinzi şi doi jucători. Atunci nu-l mai aduci pe Petrescu, nu? Că el a demonstrat că vine să câştige campionatul. O singură dată a plecat şi a câştigat Edi, în rest a câştigat campionat. Ce ai vrut tu în anii ăştia? Cu orice preţ, cu orice minus până la 26 de milioane de euro vrei să câştigi campionatul.

FCSB a investit acum, după plecarea lui Tănase, apreciez ce fac. Ei au alte idei despre cum să iei un jucător. CFR nu face treaba asta. CFR dă bani la impresar, la semnătură, ia jucător liber şi CFR dă salarii cu grămada.

Cum CFR, dacă e adevărat, să-i fi dat lui Bogdan Rusu (n.r. - noul atacant de la FCSB) 25.000 de euro pe lună? Mi-a plăcut aia cum ar fi zis Bogdan Rusu <<Cum să mă duc la 25.000 de euro? Că dacă i-am promis lui nea Gigi, mai bine vin la 10.000. Cum să mă duc eu la 25.000 acolo?>>.

Să-i dai 25.000 mi se pare... Tu nu ai nicio problemă cu banii, frate! Ce probleme ai tu cu banii, dacă tu dai 25.000 de euro pe lună lui Bogdan Rusu, dacă îl luai pe 10.000”, a declarat expertul Orangesport.

Cine este Bogdan Rusu, noul atacant de la FCSB

Fotbalistul va pleca de la CS Mioveni după doi ani petrecuți la echipa din Superliga. Cotat la 500,000 euro, conform site-urilor de specialitate, Bogdan Rusu a bifat deja două apariții în noua stagiune și a înscris de două ori pentru argeșeni, în meciul cu CFR Cluj, câștigat de campioana României, 4-2.

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l agațe și să-l transfere la FCSB chiar astăzi.