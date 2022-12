Cel mai bun marcator român din campionat, distrus de situația de la echipa sa: "Degeaba alerg până mi se face rău"

FC Hermannstadt a fost depunctată din cauza problemelor financiare care au existat până de curând la club, înainte de noul plan de reorganziare. Cu 9 puncte a fost depunctată echipa pregătită de Marius Măldărășanu, care a căzut astfel pe locul al nouălea în clasamentul Superligii.

Cel mai bun marcator român din Superliga, la egalitate cu Denis Alibec și cu croatul Marko Dugandzic, cu nouă reușite, Daniel Paraschiv a vorbit despre situația în care se află clubul la care evoluează. Golgheterul campionatului este Andrea Compagno, cu 13 goluri.

"M-a întristat foarte tare, am primit un telefon din club şi am aflat această veste. Nu-mi venea să cred, însă sincer nu ştiu care au fost cauzele, pentru că nu ne-a explicat nimeni mare lucru. Dar da, e foarte frustrant după 10 zile în care le-am bătut pe Farul şi CFR să vină această depunctare.

A fost un şoc pentru noi, mai ales că au fost destule puncte. În general, prima depunctare era de două, trei puncte, la noi a venit cu nouă puncte dintr-un foc. Pot să spun că pe mine m-a destabilizat puţin.

Am terminat pe locul şase şi acum, când mă uit în clasament, suntem pe nouă sau pe 10, cu şanse foarte mici să ne mai luptăm la play-off.

Degeaba muncesc în fiecare zi, degeaba alerg până mi se face rău. Am fost pe teren foarte mult timp, am fost utilizat şi în Liga 2, şi în Liga 1 şi am reuşit să-mi arăt calităţile, pentru că ştiam oarecum ce pot", a declarat atacantul lui Hermannstadt pentru Orange Sport.