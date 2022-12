Sibienii au fost sancționați cu 9 puncte și au pierdut locul de play-off, coborând de pe locul 6 până pe 10.

Laszlo Dioszegi, fair-play după depunctarea lui Hermannstadt

Hermannstadt susține că Administrația de Monitorizare Financiară din cadrul FRF nu a ținut cont de planul de reorganizare al clubului, care a fost aprobat recent de Tribunalul Sibiu. Acum, angajații sunt cu banii la zi, iar formația sibiană urmează să își caute dreptatea la TAS.

Prima beneficiară de depunctarea lui Hermannstadt este Sepsi. Covăsnenii au urcat pe loc de play-off, 6, cu 32 de puncte, însă patronul Laszlo Dioszegi dă dovadă de fair-play și spune că nu vrea să urce în acest mod în clasament.

"Eu niciodată nu vreau să beneficiez de necazul altora. Eu așa consider și așa o să le spun și băieților. Noi trebuie să ne uităm că Hermannstadt are 33 de puncte, iar noi avem 32 de puncte", a spus Laszlo Dioszegi, pentru PRO TV.

Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, a reacționat și el după depunctarea echipei sale, care a învins în ultimele două etape Farul (4-0) și CFR Cluj (1-0): "Vă dați seama, nu avea cum să nu se plătească acea sumă de bani, în contextul în care s-au plătit sute de mii. Acum, lucrurile sunt chiar aproape perfecte, adică noi suntem cu banii la zi".

Mihai Butean, fundașul Sibiului, și-a exprimat regretul după depunctarea echipei sale: "Am muncit așa de mult și nu am primit punctele cadou de la mine. Am muncit pentru ele și în niște condiții pe care numai noi le știm".

Comunicatul lui FC Hermannstadt după depunctare

"În cei 7 ani și jumătate de (scurtă) existență, s-au întâmplat atât de multe la clubul nostru încât foarte probabil cândva se va scrie o carte după care se va face un film. Iată că acum, în prag de sărbători, primim ,,cadou” în premieră o depunctare de 9 puncte. Fără îndoială, situația este una regretabilă, însă noi ne permitem să o catalogăm ca fiind una 100% nemeritată și injustă. Depunctarea ne-a fost dictată de către Administrația de Monitorizare Financiară a FRF, fără să se țină cont de noul plan de reorganizare A.F.C.Hermannstadt. Vă reamintim că acest nou plan a fost aprobat săptămâna trecută de către Tribunalul Sibiu și a intrat deja în aplicare.

Prin urmare, îi asigurăm pe toți suporterii FCH și pe iubitorii fotbalului sibian că vom lupta până la ultima resursă legală și morală pentru a recupera această pierdere grea! Este vorba despre munca staff-ului administrativ, staff-ului tehnic și mai ales a acestor fotbaliști minunați care ne-au făcut pe toți să fim atât de mândri! Sunt puncte muncite din greu, la care nu vom renunța sub nici o formă! Nu ne batem joc și nu vom permite nimănui să facă așa ceva!

Știm că avem dreptate și este o chestiune de timp până când inclusiv Tribunalul de Arbitraj Sportiv (T.A.S.) din Lausanne, Elveția, ne va recunoaște acest fapt!

Așa că vom lupta pe toate căile juridice posibile! În astfel de momente dificile avem nevoie de înțelegerea, răbdarea și susținerea tuturor suporterilor noștri. Contează enorm!

Sibiul are fotbal", a transmis FC Hermannstadt.