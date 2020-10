"Ce trebuia sa fie azi? Spune! A ajuns Viitorul la paorta? Am avut multe penalty-uri! Sa vina VAR-ul! Vine baiatu' si se uita!" Petrescu, SCOS DIN MINTI dupa 1-1 cu CFR! Ce a tipat

CFR Cluj a facut 1-1 la Ovidiu cu Viitorul. Petrescu e nemultumit si crede ca echipa lui ar fi trebuit sa castige.

Super Dan i-a cerut si reporterului care i-a luat interviu dupa meci parerea in legatura cu rezultatul partidei. Petrescu spune ca ar fi trebuit sa primeasca 'mai multe penalty-uri' si cere de urgenta implementarea VAR in Romania.

"Ce trebuia sa fie azi? Spune! A ajuns Viitorul la poarta? Am stat numai la ei in careu, la ei in teren, am avut multe penalty-uri, ocazii. Nu sunt suparat pe arbitru. Sunt suparat ca n-avem VAR. N-are nicio vina arbitrul. Arbitrii gresesc in toate tarile. Kazahstan are in liga a 2-a, China la fel. Asta e cea mai mare problema a Romaniei, ca n-are VAR. Ce vina are si Petrescu la Steaua - Dinamo? N-are nicio vina. Ce sa le zic la baietii mei? Si-au dat viata. Daca aveam VAR, se ducea baiatu' si se uita la faza si gata. Eu nu reprosez nimic arbitrului, reprosez ca nu avem VAR. Ni s-a promis VAR in playoff. Unde e VAR-ul?

Am luat 10 galbene pentru ce? Galbenele nu ma multumesc. Ne-a lipsit golul, asta ne-a lipsit. Le vrem pe toate, ce sa mai inventam si noi la CFR? Hai sa ne uitam pe cine cumparam, ce facem. Echipa face niste rezultate fantastice, asta e realitatea. Mai mult, ce putem sa facem? La cum a inceput echipa de pe primul loc va fi imposibil sa tinem pasul. Daca vine VAR-ul, am incredere ca echipa asta se bate la titlu. Daca vine Latovlevici, e departe de ce a fost. Mai sunt cateva zile de transferuri. Va zic la final ce am primit si ce nu am primit", a spus Petrescu la Digisport.