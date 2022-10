Ce spune Gicu Grozav despre convocarea la echipa națională

Grozav a ajuns la reușita cu numărul șase în actualul sezon și a reușit s-o ducă pe Petrolul, temporar, pe loc de play-off în Liga 1. Atacantul a tras concluzii la finalul acestei partide și a vorbit și despre o posibilă convocare la echipa națională.

„Meci greu, în care am muncit de la început şi până la sfârşit. Am întâlnit o echipă care ne-a dominat.

Am marcat primii, şi ne-am apărat bine, am reuşit să luam toate punctele. E important să legăm victorii. Am primit o pasă foarte bună. Mingea a fost sărită, şi nu am ezitat, am şutat direct.

(n.r. - Întrebat dacă se gândește la națională) Asta va decide selecţionerul, eu îmi fac treaba. Normal că mă gândesc, atâta timp cât voi fi activ, mă voi gândi”, a spus Gicu Grozav.

Petrolul are 23 de puncte în Superliga și este pe locul șase, la egalitate cu Hermannstadt. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe teren propriu împotriva celor de la UTA Arad, în timp ce FC Voluntari, care a rămas pe locul zece, va juca în deplasare, cu FC Botoșani.