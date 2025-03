Chiar dacă șefii clubului au încercat să-l convingă pe Selmani să semneze o nouă înțelegere, acesta nu a fost convins și este gata pentru un nou capitol în cariera sa. Între timp, o altă echipă din Superligă încearcă să pună mâna pe atacantul kosovar.



Dan Petrescu vrea să-l transfere pe golgheterul lui Dinamo din sezonul următor și le-a transmis deja șefilor de la CFR Cluj să facă tot posibilul pentru a-l convinge să semneze. Bătăios, cu un stil de joc agresiv, Selmani este pe placul celui poreclit ”Bursucul”, care consideră că acesta s-ar mula excelent pe stilul de joc al echipei sale, scrie Golazo.ro.



CFR Cluj vrea să-l transfere pe Selmani



Rămâne de văzut dacă CFR Cluj va reuși să-l convingă pe Selmani, care ar avea propuneri și din străinătate. După meciul cu Hermannstadt, când a vorbit despre decizia sa, Selmani a spus că va juca în România doar pentru Dinamo București.



„Toată lumea a vorbit frumos despre mine, joc cu inima, nu mă afectează şi nu am resentimente. Am jucat două meciuri şi nu am făcut-o pe poziţia mea. Poate alţii s-ar fi plâns, dar eu accept planul antrenorului. În România, doar la Dinamo voi juca”, a spus golgheterul lui Dinamo.



Adus în a doua parte a sezonului precedent pentru a pune umărul la salvarea de la retrogradare, Selmani are evoluții consistente în acest sezon. A reușit să marcheze de 11 ori și să ofere alte șase pase decisive, în 30 de partide disputate în Superligă și Cupa României.



În sezonul precedent, Selmani reușise un singur gol, în zece partide.



Cătălin Cîrjan: ”Vrem să fim surpriza din play-off”



Cătălin Cîrjan (22 de ani), titular incontestabil la Dinamo în acest sezon, cu șapte goluri marcate în 32 de partide, a prefațat duelurile din play-off și crede că Dinamo poate fi surpriza acestui final de sezon.



”Câinii” au fost chiar aproape de primele locuri, dar s-au distanțat după ce au pierdut două meciuri la rând: 0-2 cu Farul și 1-2 cu FCSB.



”Din iarnă nu am mai avut trei zile libere, băieții au plecat să se bucure de câteva zile. Revenim vineri la antrenament și ne gândim la meciul de la UTA. E o relaxare, Mister știe foarte bine să gestioneze astfel de momente. Nu prea sunt eu cu plecările, pentru mine, sincer să fiu, sunt cam multe zile libere. Cred că mâine mă voi întoarce la antrenament. Da, mâine o să fac puțină sală și îi aștept pe băieți pentru vineri.



Sunt echipe foarte bune în play-off, mă bucur că vor fi meciuri deschise. Sperăm să oferim spectacol și cred că toată lumea își dorește asta. Cum am fost surpriza din campionatul regulat, așa vrem să fim și surpriza din play-off”, a spus Cîrjan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.