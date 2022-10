Ce l-a nemulțumit pe Dan Petrescu, după CFR Cluj - Sepsi 2-1: ”N-aș vrea să se mai repete”

Antrenorul campioanei României s-a arătat nemulțumit pentru că Sepsi a avut o ocazie mare în prelungirile partidei.

Dan Petrescu, după CFR - Sepsi 2-1: ”N-aș vrea să se mai repete”

„Orice victorie importantă, în orice minut vine, mai ales când vine împotriva lui Sepsi. În prima repriză nu am avut atât de multe ocazii. Singurul lucru care m-a nemulțumit a fost ultima fază, n-am știut să o gestionăm. N-aș vrea să se mai întâmple acest lucru, sunt jucători cu experiență și trebuie să știe să gestioneze astfel de faze.

Felicit toată echipa pentru o victorie foarte, foarte importantă. Ne-au pus la muncă cei de la Slavia, a fost intensitate mare. Am jucat în atac, am făcut pressing, m-am mirat că am reușit să ținem acest pressing sus. Cei care au intrat nu au intrat la fel de bine ca titularii, și aici sunt puțin nemulțumit”, a spus Dan Petrescu, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas pe locul trei, cu 25 de puncte, la trei puncte distanță de următoarea clasată, Rapid. Lider este Farul Constanța, cu 33 de puncte.

Pentru CFR Cluj urmează două meciuri cu rivala Universitatea Cluj, ambele în deplasare, în campionat și Cupa României.