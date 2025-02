Campioana a avut o ocazie mare prin Florin Tănase, scăpat singur cu Otto Hindrich (52), iar un minut mai târziu CFR Cluj a deschis scorul prin Louis Munteanu (53).

FCSB a reuşit egalarea prin David Miculescu (57), care a trimis în poartă mingea recentrată de Florin Tănase la centrarea lui Valentin Creţu.

'Roş-albaştrii' au jucat finalul meciului în inferioritate numerică, după ce Florin Tănase a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben (76). La FCSB a debutat tânărul Alexandru Stoian (ex Farul Constanţa), introdus la pauză.

Ce l-a nemulțumit pe Ciprian Marica la FCSB - CFR Cluj 1-1

Fostul internațional român a fost deranjat de faptul că ardelenii nu au profitat de superioritatea numerică din finalul partidei, lăsând impresia că se mulțumesc cu rezultatul de egalitate.

"În a doua repriză s-a văzut altceva. FCSB a greșit, Popescu a riscat și a atacat fără să fie sigur că ia mingea. Munteanu a deschis scorul cu o execuție fantastică, lob peste portar, e un atacant de rasă. Ulterior vedem și o reacție a celor de la FCSB. În repriza a doua au venit și centrările la FCSB, a venit centrarea lui Crețu la golul lui Miculescu.

Am văzut fotbal în repriza a doua, destul de echilibrat. Surprinzător, pentru că CFR părea mulțumită cu 1-1. FCSB a jucat cu om în minus devreme, dar CFR a părut mulțumită. Nu a părut că CFR are un jucător în plus", a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.