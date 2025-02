Patronul de la FCSB a dezvăluit că a discutat cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, și i-a transmis acestuia că trebuie să caute un atacant de calitate similară cu cea a lui Daniel Bîrligea.

Reacția lui Gigi Becali în legătură cu transferul lui Elvir Koljic la FCSB

GSP susține că FCSB este pe urmele lui Elvir Koljic, atacantul bosniac de la Universitatea Craiova. Vârful bosniac a intrat în ultimele 6 luni de contract cu oltenii și cel mai probabil nu va semna prelungirea contractului.

Cu toate acestea, Gigi Becali, patronul de la FCSB, susține însă că nu are de gând să îl transfere pe Elvir Koljic la echipa sa.

”N-am ce să vorbesc despre atacanți, am vorbit deja. Ce treabă am cu Koljic? Nu am treabă cu el!”, a spus Gigi Becali, conform Sport pe Surse.