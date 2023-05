Cu două runde înainte de finalul play-off-ului, Farul și FCSB sunt separate de un singur punct. Cele două se vor înfrunta duminică, la Ovidiu, iar pentru constănțeni o victorie ar fi suficientă pentru asigurea titlului. În schimb, o remiză sau o victorie a bucureștenilor ar prelungi suspansul până în ultima etapă.

Câți fani va avea, de fapt, FCSB la Constanța + anunț despre starea lui Andrea Compagno

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, spune că galeria celor de la FCSB va fi formată din 230 de fani la Ovidiu, adică 5% dn capacitatea micuței arene din Ovidiu. Totuși, vor exista numeroși suporteri ai vicecampioanei care vor susține echipa din afara arenei.

"Oficial avem 230 de bilete. Vin foarte mulți și spun că vor să stea afară. Eu nu am ce să le fac, nu pot să le zică să nu vină (...). Eu zic că vom fi 1.000 sau peste, cred că între 1.000 și 2.000. Și la Sepsi am stat afară și am încurajat echipa de afară, fără incidente. Important e ca echipa să câștige, după vom vedea.





I-am ales pe grupuri (n.r - pe cei 230). S-a ales de la fiecare grup câte 20-30, plus Diaspora, plus membri cotizanți. Fiecare din grup își alege câți să meargă. E democrație, că așa este frumos", a spus Gheorghe Mustață, la , a spus Gheorghe Mustață, la Fanatik