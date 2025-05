După ce antrenorul anunțase că ar putea lua o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de sănătate, oficialul câștigătoarei Cupei României a dezvăluit că Petrescu se află sub tratament la Cluj.

Cristi Balaj: ”Nu noi decidem ce trebuie să facă Petrescu, nici măcar el nu decide, medicii, cei care se ocupă de el, sunt șefii noștri!”

Petrescu nu a mers alături de echipă la partida cu Rapid, însă și-a propus să stea pe bancă în ultima etapă, la meciul cu FCSB.

Dan Petrescu anunța înaintea finalei Cupei României faptul că ar putea lua o pauză de la antrenorat. Întrebat despre acest aspect, Balaj a explicat exact problema cu care se confruntă tehnicianul și a subliniat că viitorul lui Petrescu pe banca lui CFR Cluj stă în mâna medicilor.

”E sub tratament din ce am înțeles, a făcut eforturi majore în ultima perioadă, pentru că a avut dureri foarte mari. Abia a reușit să înghită apă, darămite să mănânce sau să vorbească. A ales să fie alături de jucători. Voiam să subliniez acest sacrificiu pe care l-a făcut. E important că s-a descoperit ce are, am înțeles că e vorba despre o bacterie, se tratează.

E mai complicat, probabil și din cauză că a amânat tratamentul. Vrea să fie alături de echipă la ultimul joc. Acum nu a venit, este cu tratament, urmează sfaturile medicilor. În acest moment, nu noi decidem ce trebuie să facă el, nici măcar el nu decide, medicii, cei care se ocupă de el, sunt șefii noștri”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce a spus Dan Petrescu înainte de finala Cupei, cu Hermannstadt