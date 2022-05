"Așa rușine nu am trăit în viața mea!". Mihai Stoica a dezvăluit momentul de la FCSB care l-a marcat definitiv

CFR Cluj a câștigat pentru a cincea oară consecutiv titlul de campioană și va juca în preliminariile din Liga Campionilor, iar Mihai Stoica este de părere că formația antrenată de Dan Petrescu va avea o misiune complicată în funcție de adversarul pe care îl va avea.

Managerul celor de la FCSB nu a ezitat să ironizeze situația clujenilor din anii trecuți, atunci când au jucat în Gibraltar, însă nu a omis nici rușinea pe care a trăit-o echipa la care se află în conducere, făcând referire la eliminarea cu Karagandy.

"Depinde cu cine joacă. Dacă au șansa de care au beneficiat anii trecuți, să joace cu Floriana, care era selecționata Brazilia-Argentina, cum ne-a explicat Petrescu, probabil imposibil de eliminat, că era pe sintetic. Sau cu gibraltarezi.. tot ce am reținut din Gibraltar e că m-a tras o maimuță de păr și că mașina se oprea ca să treacă avionul.

Atunci, da. Doar că anul trecut, dacă nu dădea Chipciu gol cu Borac Banja Luka, se putea duce la loviturile de departajare. Vorbim după tragerea la sorți. Anul trecut am zis orice, numai Karagandy nu. Mă gândeam nu la valoarea echipei, ci că jucăm la Karagandy, că jucăm la 4 ziua și mergem de ne plictisim. N-am jucat acolo, am jucat în Armenia, aproape, și ne-au scos. Am fost penibili. Așa rușine n-am pățit în viața mea. Nici cu Galațiul, cu Oțelul am luat gol în minutul 87 și 90 cu Gorica, eram la debut în cupele europene. A fost ceva înfiorător cu Karagandy", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.