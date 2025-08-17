Tănase susține că Rapid nu merita niciun punct. Totodată, liderul celor de la FCSB a spus subtil că ai săi colegi trebuie să rămână concentrați până la capătul meciului, cu trimitere la gafa lui Ngezana, care a generat golul egalizator al lui Elvir Koljic.



"O victorie scăpată printre degete, meritam cele trei puncte, din păcate ne-au egalat.



(dacă a văzut golul egalizator) Am plecat la vestiar, sincer. Am simțit... N-am văzut golul al doilea al lor... trebuie să fii concentrat, trebuie să joci până la final.



Per total, nu meritau niciun punct în seara asta.



Nu s-a simțit oboseala, am făcut o partidă bună. Rapid nu și-a creat șanse, e o echipă care are jucători valoroși... Cred că am făcut un meci bun. Eu mă simt bine, cu siguranță vom face meciuri din ce în ce mai bune.



(despre meciul din Europa League cu Aberdeen) Suntem obligați să dăm totul, Aberdeen nu e o echipă ușoară. Meciul acesta ne dă încrede, trebuie să legăm și victoria", a declarant Florin Tănase, la finalul partidei.

