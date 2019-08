Enache si-a sunat sefii imediat ce a auzit de oferta lui Becali: "Pentru noi e subiect inchis!" Cine ii ia locul in mare finala pentru postul de la FCSB

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Gigi Becali a anuntat ca va numi un antrenor principal imediat dupa meciul cu Voluntari din aceasta, iar in marea finala pentru postul de la FCSB au intrat Costel Enache si Ilie Poenaru.

Antrenorul lui Hermannstadt si-a sunat sefii imediat dupa meciul de aseara cu CFR Cluj, insa conducerea de la Sibiu e categorica. Teodor Birt, presedintele lui Hermannstadt a declarat ca Enache nu va pleca la FCSB.

"Aseara am avut o discutie cu Costel Enache. Ne-a spus despre propunerea de la FCSB. Probabil ar fi fost tentanta si pentru el o asemenea experienta. Am convenit impreuna ca va continua la Sibiu. Am inceput un proiect pe care vrem sa il ducem la capat. Suntem multumiti de cum colaboram, echipa arata din ce in ce mai bine si vom merge impreuna mai departe. Din punctul nostru de vedere este un subiect inchis", a declarat Teodor Birt pentru GazetaSporturilor.

Cum Costel Enache a iesit din finala, locul acestuia ar fi luat de adversarul celor de la FCSB din aceasta seara. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui Voluntari, este o tinta mai veche a lui Gigi Becali si are avantajul de a mai fi antrenat echipa pentru o scurta perioada, in 2009.