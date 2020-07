CA IN UNGARIA! Justin Stefan cere ajutorul Guvernului: “Ungurii si bulgarii ajuta sportul, pe noi nu ne asculta nimeni”

Oficialul LPF a comentat declaratiile ministrului Stroe si cere ajutor financiar pentru cluburi.

Ministrul Tineretului si Sportului a anuntat ca 150 de entitati sportive din Romania vor putea accesa fonduri europene in valoare de cate 200 de mii de euro pentru dezvoltarea infrastructurii pentru tineri si a infrastructurii de recuperare. Secretarul general al LPF a comentat anuntul lui Ionut Stroe, dar a cerut si alte ajutoare de la stat.

“E o veste foarte buna ca se permite accesul cluburilor la fonduri europene, mai ales ca banii pot fi investiti doar in infrastructura si in dezvoltarea tinerilor. Din punctul meu de vedere, acestea sunt zonele catre care ar trebui sa se indrepte atentia celor care controleaza destinele sportului romanesc. Vom analiza profund situatia, voi discuta si cu ministrul, iar imediat ce totul este clar o sa facem tot ce tine de noi sa incurajam si sa asistam cluburile in procesul de accesare a fondurilor.

Ne-am propus sa atragem mai multe fonduri de la stat pentru fotbal si am propus implementarea modelului unguresc de redirectionare a impozitului pe cifra de afaceri a unor companii catre infrastructura sportiva. Dar nu ne asculta nimeni. Trebuie gasita o solutie de mijloc prin care statul sa poata ajuta sportul, pentru ca venim dintr-o perioada in care sportul era in grija totala a statului, inainte de 90, iar trecerea catre un mediu suta la suta privat este dificila momentan. Modelul unguresc este unul de urmat, la fel si cel din Bulgaria, unde sporturile au fost clasificate in functie de importanta si interes, iar statul acorda finantari in functie de aceasta clasificare”, a spus Justin Stefan la Pro X.