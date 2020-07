FRF a dat verdictul in cazul lui Iulian Calin! Ce urmeaza pentru arbitrul roman dupa ce a fost despistat cu noul coronavirus

FRF a anuntat intr-un comunicat oficial ca Iulian Calin, Mircea Grigoriu si Andrei Constantinescu, au fost pusi in izolare dupa ce Iulian Calin a fost infectat cu COVID-19.

Arbitrul Robert Avram a fost gasit cu coronavirus zilele trecute, iar Iulian Calin s-ar fi antrenat cu el.Iulian Calin, impreuna cu brigada lui, nu vor mai arbitra niciun meci pana la sfarsitul campionatului.

"Federatia Romana de Fotbal anunta ca inca un arbitru a fost depistat pozitiv in urma testarilor efectuate in ultimele zile. Arbitrul depistat pozitiv a fost retras de la delegari impreuna cu toata brigada sa si nu va mai fi delegat in acest final de sezon. De asemenea, colegii sai au intrat in izolare, urmand ca luni sa repete testele.

Lotul pentru Liga 1 si meciurile ce urmeaza a se disputa in Liga 2 cuprinde 70 de arbitri. Acestia au efectuat pana acum trei teste, de la inceputul lunii iunie si pana in prezent. Costurile acestor testari sunt suportate integral de Federatia Romana de Fotbal", scrie in comunicatul emis de FRF.