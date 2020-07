Reactia LPF dupa ce inca un arbitru din Liga 1 a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus: "In acest moment nu se pune problema amanarii vreunui meci"

Vestea ca Iulian Calin, cel care a arbitrat Academica Clinceni-Sepsi, scor 1-0, este infectat cu COVID-19, a atras un val de ingrijorari in Liga 1.

Mircea Grigoriu, asistentul sau de la meciul cu Clinceni, nu mai poate fi prezent in seara asta la partida FCSB-FC Botosani, deoarece a fost plasat in carantina.

Pentru meciul de diseara va arbitra Radu Ghinguleac in locul lui Grigoriu.

LPF a reactionat prin Justin Stefan, care a spus ca nu se va amana vreun meci din Liga 1.

"Suntem in legatura permanenta cu Comisia Centrala a Arbitrilor. Arbitrul delegat la meciul de diseara (n.r. asistentul Mircea Grigoriu) este izolat si va fi inlocuit de un alt arbitru. In acest moment nu se pune problema amanarii vreunui meci din Liga 1, cat timp nu avem niciun club implicat in vreo ancheta epidemiologica.

Pentru a fi considerat contact, potrivit legislatiei din Romania, trebuie sa fi stat fata in fata la o distata mai mica de 2 metri pentru cel putin 15 minute. Ceea ce nu se intampla in cazul interactiunii dintre arbitri si jucatori in cazul unui meci de fotbal.

Cred ca ar fi fost mult mai bine ca arbitrii sa se testeze si ei cu doua zile inainte de meciul la care sunt delegati, asa cum se intampla in cazul observatorilor LPF, si nu din 14 in 14 zile asa cum a stabilit comisia medicala a FRF. Cred ca se impune ca FRF sa urmeze modelul aplicat de observatorii LPF si in cazul arbitrilor delegati la meciurile din Liga 1", a declarat Justin Stefan pentru Digi Sport.