Budescu, pus pe glume după revenirea la FCSB: ”Am fost mușcat de un păianjen. Voi deveni Spider-man”

Budescu nu s-a abținut și a glumit pe seama acestui aspect la primul interviu după ce a revenit la FCSB. ”Voi deveni Spider-man”, a spus mijlocașul care a mai evoluat pentru gruparea roș-albastră în sezonul 2017-2018.

„Nu este adevărat. Am fost mușcat de un păianjen și mi s-a umflat piciorul după antrenament. Am fost la medic și am decis să am o zi liberă, să aștept să mi se dezumfle piciorul. Voi deveni Spider-man, că se potrivesc și culorile”, a spus Budescu, pentru canalul oficial de YouTube al celor de la FCSB.

Budescu a evoluat un sezon pentru FCSB, între 2017 și 2018, unde a bifat 37 de meciuri, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive, iar în Liga 1, în 182 de meciuri are 69 de reușite și 67 de assist-uri.

Cât va încasa Budescu la FCSB

Gigi Becali i-a oferit lui Constantin Budescu un salariu de 25 000 de euro lunar, după cum a informat digisport.ro, dar și o primă de instalare de 200 000 de euro. Jucătorul a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă unul.

Salariul este cu mult mai mic decât cel pe care îl încasa în Arabia Saudită mijlocașul român. Pentru patru luni petrecute la Damac, Budescu ar fi încasat 600.000 de euro.

Internaționalul român are cifre impresionante pentru toate echipele la care a evoluat. A strâns, în total, 105 assist-uri și a reușit să marcheze de 113 ori în 324 de partide.